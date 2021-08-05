New World вновь перенесли из-за багов и недоработок

Новая MMORPG от Amazon, New World, наконец-то должна была выйти в релиз в конце этого месяца после долгих лет задержек и переработок, но разработчики объявили, что игра снова откладывается после массового успешного закрытого бета-тестирования. Ранее разработчики планировали выпустить New World в конце лета текущего года, но команде пришлось взять время на доработку из-за того, что в игре были обнаружены ошибки и баги, которые не позволяют запустить игру в релиз прямо сейчас — слишком много пользователей будут недовольны. Более того, ситуация с тем, что видеокарты геймеров просто сгорают в главном меню игры, тоже немного подпортила репутацию, так что теперь разработчикам придётся и в этом направлении поработать.

Новая дата выхода New World — 28 сентября 2021 года, чуть меньше чем через месяц после запланированного запуска 31 августа. Дополнительное время предназначено для «некоторых улучшений, основанных на том, что геймеры обнаружили во время закрытого бета-тестирования». «Это нелегкое решение», — отмечают разработчики в официальном объявлении. «Мы знаем, что это не первый раз, когда мы меняем дату запуска в погоне за качеством, и может быть неприятно ждать еще немного. Но мы хотим быть уверены, что предоставим вам игру самого высокого качества при запуске. Спасибо за вашу поддержку и отзывы». Остаётся лишь надеяться, что в конечном итоге игра действительно будет выглядеть идеально, без багов и всевозможных видов недоработок на релизе.
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