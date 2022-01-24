Nexzu Mobility представляет электронный велосипед Bazinga

Индийский стартап электромобилей Nexzu Mobility анонсировал пригородную версию своего электронного велосипеда под названием Bazinga. Bazinga — это пригородный электрический велосипед с запасом хода 100 км и эргономичным дизайном. Nexzu Mobility также анонсировала грузовую версию электронного велосипеда, цена которой немного выше, чем у Bazinga. По данным компании, электронные велосипеды будут выпущены на индийский рынок в феврале 2022 года.

Bazinga — велосипед с одним съемным литий-ионным аккумулятором, прочной и надежной конструкцией, а также новой грузовой тележкой, способной выдерживать нагрузки до 15 кг. Благодаря дизайну Bazinga водитель может легко садиться и слезать с него. Nexzu Mobility заявляет, что запас хода Bazinga составляет 100 км но не уточняет какой емкостью оснащен аккумулятор.
Комментарии и отзывы Bazinga
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