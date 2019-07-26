Nike Joyride Run Flyknit и его функции

Шарики из сополимера пластика и резины сгруппированы в подошве таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Например, если в кроссовках всего 8000 таких гранул, то порядка 50% располагаются в области пятки, смягчая удар ноги о землю, а на носке находится лишь 5% бусин для амортизации при отрыве ноги от поверхности.Система Joyride, на разработку которой у Nike ушло порядка 10 лет, существенно смягчает «удар» ноги о любую поверхность. Кроме того, благодаря свойству динамически расширяться в разных направлениях такая подошва подстраивается под индивидуальные особенности ноги каждого человека. По словам компании Nike, в таких кроссовках спортсмен испытывает необычное ощущение — будто он бежит по пузырям. Стоимость новинки составит 180 долларов.