Nike и Dyson - последние бренды, вошедшие в Метавселенную

Компания Meta, стремится создать метавселенную, которая будет «Захватывающей интернет-платформой». Теперь, все больше брендов присоединяются к виртуальному миру, и последними к ним присоединились Nike и Dyson.

На этой неделе Nike представила свой виртуальный мир, созданный по образцу штаб-квартиры популярной видеоигры под названием Roblox. Это знаменует собой один из первых крупных брендов, присоединившихся к метавселенной. Новое цифровое пространство, получившее название «NIKELAND», позволит игрокам оснастить свои аватары специальной продукцией Nike. NIKELAND в настоящее время бесплатен для посещения на Roblox и даже предлагает определенные игры, такие как «Tag», «The Floor Is Lava» и «Dodgeball» на платформе.

Точно так же Dyson, известный производитель бытовой техники, также вошел в метавселенную с собственным виртуальным миром. Компания создала Dyson Demo VR, в которой реализованы технологии визуализации и моделирования, которые также используются ее инженерами. Эта технология помогает в тестировании, создании прототипов и разработке новых продуктов и программного обеспечения для британской компании. На виртуальной платформе клиенты теперь могут тестировать фены, утюжки для выпрямления и укладки волос этой марки прямо у себя дома.
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