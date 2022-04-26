Nike представила кроссовки CryptoKicks NFT

Компания Nike запатентовала обувь, зарегистрированную как токен (NFT) в блокчейне Ethereum.

В патентной заявке, опубликованной 10 декабря, Nike заявила, что планирует создать уникальные идентификаторы, а также создать токены ERC 721 для некоторых видов обуви. Эти кроссовки называются CryptoKicks. Цифровая обувь теперь доступна для покупки за криптовалюту и имеет меняющий стиль Skin Vial NFT для персонализации. «Токенизированные» кроссовки Nike стилизованы под дизайн Nike Dunk, который впервые был представлен как специализированная баскетбольная обувь в 1980-х годах, а затем стал основным выбором спортивной обуви для скейтбордистов.

Минимальная цена «токенизированной» обуви на OpenSea составляла 1,6 ETH (примерно 4500 долларов США). При этом компания установила цену в 200 ETH за некоторые копии.