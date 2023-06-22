Nikkor Z 180-600mm F/5.6-6.3 VR оценен в $1700

Компания Nikon представила объектив Nikkor Z 180-600mm F/5.6-6.3 VR, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер Nikon. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 25 элементов в 17 группах, включая шесть линз из стекла ED для уменьшения хроматических аберраций, массой 1955 граммов или 2140 граммов со штативной ножкой, внутренним зумов, 9-лепестковой диафрагмой, кольцом управления без щелчков, шаговым двигателем автофокусировки, системой стабилизации с эффективностью в 5,5 ступеней экспозиции, минимальной дистанцией для фокусировки на широком конце 130 см, кольцом зумирования с коротким углом поворота в 70 градусов, совместимостью с телеконвертерами Nikon TC-1.4x и TC-2.0x, а также защитой от пыли и влаги. Объектив появится в продаже в августе по цене в 1700 долларов.