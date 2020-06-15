Nikola Motors открывает предзаказ

Разработчики автомобиля Nikola Motors решили в довольно интересном формате порадовать потенциальных покупателей этого продукта. Дело в том, что будет целых три варианта предварительного заказа на Nikola Motors, а за каждый пользователь получает бонусы. Например, если внести 250 долларов, то пользователь получает 500 долларов скидки на автомобиль, который в базовой версии стоит 60 тысяч долларов. Кроме того, будет вручен билет на мероприятие Nikola World 2020, на котором этот автомобиль будут показывать вживую. Если внести тысячу долларов, то скидка на авто составит целых две тысячи долларов, а при внесении пяти тысяч долларов скидка составит сразу 7500 долларов. То есть, вы заранее вкидываете пять тысяч и покупаете авто за 52500.