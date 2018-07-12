Nikon 1 сняли с производства

Некоторое время назад компания Nikon заявила о своем желании производить беззеркальные фотоаппараты, чтобы конкурировать с Sony и прочими брендами. Была выпущена линейка камер Nikon 1, которая не увенчалась успехом — пользователи с большой неохотой обращали внимание на данный продукт. Назвать причины мы не можем, так как нам самим не очень понятно — камера доступная, снимает хорошо, производит популярный бренд с массой аксессуаров и бонусов. Тем не менее, продукт покупали очень мало, это не позволило производителю достичь нужных высот. Помимо этого, производитель в ближайшее время планирует выпустить в свет флагманский продукт в этом же сегменте, может это и послужило причиной для закрытия целой линейки устройств. Будем ждать новостей от данного бренда.