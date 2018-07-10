Nikon Coolpix P1000 с отличным зумом

Официально представлена камера Nikon Coolpix P1000, которую производитель позиционирует как идеальный вариант для съемок дикой природы и отдаленных объектов. Здесь установлен 125-кратный цифровой зум, который позволяет снимать что-либо с действительно большого расстояния. Правда, нужно понимать, что при таком зуме имеется весьма высокий шанс промахнуться по объекту — любое движение сместит кадр. Так что вместе с фотоаппаратом настоятельно рекомендуем покупать еще и штатив, чтобы ваши снимки были максимально четкими. Стоимость новинки составляет 1000 долларов, это очень хорошая цена для современной камеры, которую явно новички покупать не собираются. Это продукт для профессионалов, которые не хотят таскать с собой здоровенный объектив и снимать на тяжелые камеры.