Nikon D6 и Canon EOS-1D X Mark III получат датчики на 20 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровых фотокамерах Nikon D6 и Canon EOS-1D X Mark III, выход которых ожидается в следующем году. Утверждается, что топовые зеркалки получат датчики изображения разрешением 20 Мп. То есть, в этом смысле больших изменений по сравнению с Nikon D5 и Canon EOS-1D X Mark II не предвидится. Ранее каждое новое поколение получило датчик более высокого разрешения. Предполагается, что Canon и Nikon не стали увеличивать разрешение, дабы не уступать в скорости беззеркальному конкуренту Sony a9 Mark II, который может похвастаться датчиком на 24 Мп.