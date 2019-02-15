Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S стоит 2300 долларов

Официально представлен объектив Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S, который предназначен специально для новых камер Nikon Z. Главная особенность объектива в его OLED-дисплее, классной фокусировке, реалистичном боке и защите от влаги и пыли. Данная модель создана специально для профессионалов своего дела, которые хотят получить от камеры максимум возможностей за хорошие деньги. Правда, с ценой не все так очевидно — объектив продают за 2300 долларов, то есть это достаточно дорогое удовольствие для настоящих профессионалов, которые понимают зачем такой дорогой объектив нужен вообще. Пока что в России продукт не представлен, ведь только-только анонс состоялся, но стоит ожидать приличную стоимость. Все же это топовый продукт.