Nikon и Panasonic прекращают выпуск компактных цифровых камер

Компании Nikon и Panasonic объявили о прекращении выпуска недорогих компактных цифровых камер и намерены сосредоточатся на производстве более дорогих беззеркальных камерах. Основной причиной этого является смартфоны, так как они оснащаются качественными камерами. Компания Nikon сняла с производства компактные камеры линейки Coolpix и в настоящее время Nikon предлагает только две модели с качественными объективами. Также стоит отметить, что Nikon уже прекратила производство зеркальных фотокамер.

В свою очередь, Panasonic Holdings «не выпускала новых продуктов в ценовом диапазоне ниже 370 долларов с 2019 года. «Мы прекратили разработку любых новых моделей, которые можно заменить смартфоном», — сообщила компания. В дальнейшем Panasonic будет производить высококачественные беззеркальные камеры для любителей фотографии. Компания также планирует выпустить беззеркальную камеру совместно с Leica Camera.
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