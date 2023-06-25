Nikon отзывает камеру Nikon Z8

Всего через месяц после начала продаж компания Nikon объявила об отзыве беззеркальной камеры Z8. Причиной оказалась проблема байонетного соединениня – некоторые пользователи попросту не могут установить на фотоаппарат объектив. Японский производитель обещает покрыть не только стоимость ремонта, но и оплатить доставку до сервисного центра.

Напомним, что Nikon Z8 характеризуется полнокадровой матрицей FX Stacked CMOS с разрешением 45.7 Мп, процессором EXPEED 7, 5-осевой стабилизацией изображения, записью видео в разрешении 8.3K при 60 к/с и 4.1K при 120 к/c, поддержкой ProRes, H.265 4:2:2 10-бит, ProRes RAW и N-RAW, а также 3.2-дюймовым экраном с разрешением 2 Мп.
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