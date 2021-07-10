Nikon предупредила о задержке поставок камеры Nikon Z fc

Глобальный дефицит микросхем ударил по многим отраслям – в том числе и на производителей фотокамер. Сегодня компания Nikon приостановила прием заказов на объектив Nikon AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR, синхрокабель Nikon SC-29 TTL и адаптер питания MH-65P. Также японский производитель предупредил пользователей о потенциальных задержек поставок комплектов с новенькой ретро-камерой Nikon Z fc и объективом Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3. Отгрузка комплектов запланирована на конец этого месяца. Из хороших новостей – Nikon снова начала принимать заказы на удлинитель кабеля МС-21А и бленду HB-N106.

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