Nikon выпустила камеру Z50 и два новых объектива

Nikon выпустил серию APS-C Z - Z50. Сочетая в себе производительность, маневренность и высокую функциональность, Z50 соединяет 20,8 МП датчик APS-C с гибридной системой автофокусировки, впервые увиденной в Z7 и Z6. Это 209 точек фокусировки и пикселей обнаружения фазы, встроенных прямо в сам датчик, чтобы оснастить камеру возможностями автофокусировки (AF) для обнаружения глаз.

Камера получила новый процессор обработки изображений EXPEED 6 от Nikon, позволяющий работать с ISO 100-51,200. Производительность автофокуса при слабом освещении снижается до –4 EV, а при непрерывной съемке - до 11 кадров в секунду, также есть бесшумная съемка. Новинка оснащена 3,2-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 1040 тыс. точек, с доступом к наиболее часто используемым функциям через меню i. Захват видео достигает 4K UHD, и вы сможете создавать кадры с интервалом 4K в камере, а также Full HD 1,920x1,080 5-кратное замедленное видео. Есть встроенный Bluetooth и Wi-Fi для использования с Nikon SnapBridge 2.6, что позволяет мгновенно делиться снимками в социальных сетях.

Компания также выпустила два новых объектива для камеры - NIKKOR Z DX 16-50 мм f / 3,5-6,3 VR и NIKKOR Z DX 50-250 мм f / 4,5-6,3 VR. Первый имеет минимальную дистанцию ​​фокусировки 20 см, стабилизацию VR, эквивалентную 4,5 ступеням, и вес 135 г. Последний весит 405 г, имеет минимальное расстояние фокусировки 50 см на широком конце и дает около пяти ступеней стабилизации VR.