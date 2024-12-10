Nintendo Switch 2 будет работать в разрешении 720р

Nintendo Switch 2, по всей видимости, будет активно использовать технологию NVIDIA DLSS, однако самые требовательные игры даже в этом случае могут не демонстрировать разрешения 4K в режиме док-станции и 1080p в портативном режиме по ряду причин. В портативном режиме DLSS, скорее всего, будет выводить изображение с разрешением 720p или 900p, поскольку повышение разрешения увеличивает нагрузку на систему. Игры, портированные с PlayStation 4 и Xbox One, вероятно, смогут показать 900p–1080p в портативном режиме и около 1440p в режиме док-станции. Более требовательные игры текущего поколения станут настоящим испытанием для Nintendo Switch 2. Разработчики будут вынуждены балансировать между разрешением и графическими настройками.

Для таких игр в портативном режиме можно ожидать разрешение 720p или даже ниже, а в док-режиме речь может идти про 2К-разрешение в лучшем случае. Однако для игр от Nintendo, которые часто отличаются менее сложной графикой, это не должно стать такой уж большой проблемой на самом деле, потому что японский гигант обычно делает упор на геймплей. Особенно остро вопрос баланса встанет с играми на Unreal Engine 5 — на низких разрешениях игры на этом движке могут выглядеть хуже из-за шумов в технологии Lumen. Но будет посмотреть на то, как именно будут работать игры в конечном итоге, потому что для портативного решения это на самом деле очень важный момент. Играть в 720р в 2025 году не захотят, тем более при растущей стоимости на железо.
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