Nintendo Switch 2 будет работать в разрешении 720р

Для таких игр в портативном режиме можно ожидать разрешение 720p или даже ниже, а в док-режиме речь может идти про 2К-разрешение в лучшем случае. Однако для игр от Nintendo, которые часто отличаются менее сложной графикой, это не должно стать такой уж большой проблемой на самом деле, потому что японский гигант обычно делает упор на геймплей. Особенно остро вопрос баланса встанет с играми на Unreal Engine 5 — на низких разрешениях игры на этом движке могут выглядеть хуже из-за шумов в технологии Lumen. Но будет посмотреть на то, как именно будут работать игры в конечном итоге, потому что для портативного решения это на самом деле очень важный момент. Играть в 720р в 2025 году не захотят, тем более при растущей стоимости на железо.