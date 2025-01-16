Nintendo Switch 2 будет сложно покорить рынок

Одной из причин успеха портативной консоли стала Linux-подобная операционная система SteamOS, которая обеспечивает простоту использования, сравнимую с игровыми консолями. И в ближайшее время эту систему получат в том числе сторонние компании, так что консолей на базе SteamOS будет больше. И теперь Nintendo нужно будет конкурировать с достаточно крупными игроками, которые активно развивались все эти годы, делали уникальные фишки, настраивали работу процессоров и систем охлаждения, улучшали софт и всё в таком духе. Безусловно, Nintendo Switch 2 тоже получит ряд улучшений, но будет ли новинка настолько интересной, чтобы пользователи побежали её покупать, как в 2017 году? Это открытый вопрос, на который ответ можно будет получить только в апреле текущего года, когда гаджет отправится в релиз.