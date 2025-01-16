Nintendo Switch 2 будет сложно покорить рынок

Первая приставка Nintendo Switch практически не имела конкуренции на момент своего релиза, что позволило Nintendo мгновенно продемонстрировать, насколько успешной может быть гибридная консоль, совмещающая стационарное и портативное использование в игровых сценариях. Это привело к огромному успеху, но когда выйдет Switch 2, её ждет мир, буквально переполненный мощными портативными игровыми ПК, что может стать серьёзным вызовом для Nintendo. Например, компания Valve сделала важный шаг для рынка портативных игровых устройств, выпустив модель Steam Deck, которая в значительной степени запустила волну интереса к таким устройствам, чего ранее просто не было.

Одной из причин успеха портативной консоли стала Linux-подобная операционная система SteamOS, которая обеспечивает простоту использования, сравнимую с игровыми консолями. И в ближайшее время эту систему получат в том числе сторонние компании, так что консолей на базе SteamOS будет больше. И теперь Nintendo нужно будет конкурировать с достаточно крупными игроками, которые активно развивались все эти годы, делали уникальные фишки, настраивали работу процессоров и систем охлаждения, улучшали софт и всё в таком духе. Безусловно, Nintendo Switch 2 тоже получит ряд улучшений, но будет ли новинка настолько интересной, чтобы пользователи побежали её покупать, как в 2017 году? Это открытый вопрос, на который ответ можно будет получить только в апреле текущего года, когда гаджет отправится в релиз.
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