Nintendo Switch 2 может выйти в марте 2024 года

Пользователь с ником Doctre81 выпустил свежий видеоролик на YouTube, в котором рассказал о свежей вакансии от компании Nintendo с крайним сроком подачи заявок до 1 декабря. Речь идёт про должность стажёра по розничному маркетингу и стратегии компании — интересно, что в объявлении есть упоминание временного окна с июня по август. В данной вакансии указано, что соискателю дают достаточно времени для создания связей и знакомства с лидерами отрасли из разных компаний для развития маркетинга по новому продукту. Вероятно, компания создала эту вакансию, чтобы найти сотрудника, который будет выполнять поставленные задачи в процессе подготовки к запуску новой консоли.

Впрочем, это совершенно не значит, что игровая консоль Nintendo Switch 2 будет запущена в начале 2024 года. Вполне вероятно, что компания изет себе сотрудников для того, чтобы работать над маркетингом новой игры или чего-то ещё, так что никто не может точно сказать, что речь идёт именно о новой портативной консоли. Но если Nintendo Switch 2 действительно выйдет во второй половине 2024 года, то лучше делать ставку на намало марта. Это тот период времени, когда крупные компании любят запускать свежие продукты — период отпусков ещё впереди, а значит, пользователи с радостью будут готовы отдавать свои деньги за консоль нового поколения. Будем надеяться, что компания всё же представит новую консоль, потому что многим это будет крайне интересно. Но, с другой стороны, пока что новости слишком маловероятны.