Nintendo Switch 2 получит игры Assassin's Creed на релизе

По информации сразу нескольких крупных инсайдеров, видеоигра Assassin's Creed Shadows выйдет на Nintendo Switch 2 вместе с портами предыдущих игр серии — Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey. Да, западные инсайдеры сегодня в один голос заговорили о том, что на Nintendo Switch 2 будут перенесены все последние части серии, а также пока что самая свежая Assassin's Creed Mirage. Скорее всего, новая игра будет готова к выпуску в течение шести месяцев после запуска консоли, тогда как другие порты будут выходить постепенно в течение следующего года. Порты игр Odyssey и Origins будут объединены в один комплект, что логично, учитывая, что это достаточно старые проекты и выпускать их отдельно друг от друга не очень уж разумно.

Кроме того, компания Ubisoft, по слухам, планирует активно поддерживать новую консоль свежими проектами — и не только из этих франшиз. С другой стороны, пока что не совсем понятно в каком состоянии проект поступит в продажу. То есть, если у консоли будет недостаточно производительности, а игры будут оптимизированы не очень хорошо под новое железо, то получить удовольствие от игрового процесса будет крайне проблематично. Но если о проекте говорят уже сейчас, то есть вероятность партнёрского соглашения, а в этом случае можно надеяться на хорошие новости в этом направлении. Будем ждать официального релиза и тогда можно будет говорить о реальном положении дел, потому что на текущий момент всё выглядит слишком уж странно.