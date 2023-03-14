Nintendo Switch будет актуальна ещё несколько лет

В прошлом году появилась первая информация о том, что компания Nintendo планирует выпустить новую портативную игровую консоль, которая будет обладать более высокой производительностью во всех направлениях. Вскоре после этого сама компания опровергла данное заявление, заявив, что выпускать новую игровую консоль они не планируют. Это очень важный момент, потому что пользователи, которые сейчас приобретают игровую консоль, хотят понимать, что в ближайшем будущем они получат доступ к современным видеоиграм и смогут наслаждаться качественным контентом ещё как минимум года три. Именно ради этого и было сделано официальное заявление, которое успокоило многих потенциальных покупателей и вернуло продажи на тот уровень, на которых они находились ранее.

Более того, сегодня представители компании Nintendo официально заявили, что у игровой приставки Nintendo Switch в запасе имеется ещё как минимум несколько лет. Это значит, что производитель не планирует выпускать новую игровую консоль в течение следующих нескольких лет, чтобы геймеры понимали, на что они могут рассчитывать. Например, никто бы не стал приобретать игровую консоли Nintendo Switch, если бы понимал, что через полгода выйдет новая модель, которая будет более производительной, с более привлекательными играми и всё в таком духе. Соответственно, производитель сообщил поклонникам данной игровой консоли, что они могут и дальше пользоваться устройством, не переживая о грядущем апгрейде.