Nintendo выпускает обновление системы Nintendo Switch 14.1.2

Nintendo выпустила обновление системы Nintendo Switch 14.1.2.

Новое обновление приносит улучшения стабильности, но и есть некоторые другие изменения, которые не указаны в примечаниях. Новое обновление Switch также содержит несколько изменений во внутренних компонентах операционной системы. В список недопустимых слов для всех языков была добавлена ​​версия имени Адольфа Гитлера с ошибкой («hdolfaitler»). Обновлены следующие внутренние компоненты ОС: BUS, Bluetooth, package2. package2 содержит ключевые системные компоненты, такие как ядро, а BUS обеспечивает связь между физическими компонентами на материнской плате через GPIO, I2C, UART и т. д.

Обновление версии 14.1.2 доступно для скачивания.
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