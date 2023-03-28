Nintendo закрывает магазины для 3DS и Wii U

У нас для вас просто ужасные новости — цифровые магазины Wii U и 3DS от компании Nintendo закрываются сегодня, 28 марта 2023 года, в 20:00 по восточному времени. Впрочем, хотя вы больше не сможете покупать игры или дополнения из этих магазинов eShop, вы по-прежнему сможете загружать игры, которые уже купили, и играть в режиме онлайн некоторое время. Nintendo предупредила геймеров о закрытии магазинов еще в прошлом году и начала запрещать пользователям пополнять счета в Wii U и 3DS eShop в августе прошлого года. К сожалению, это надвигающееся закрытие означает, что мы должны попрощаться с сотнями отличных игр, доступных только в этих магазинах.

Закрытие также приведёт к невозможности покупки полного ассортимента игр Virtual Console на 3DS и Wii U. По оценкам издания VGC, мы потеряем около тысячи игр, доступных только в цифровом виде, в результате закрытия магазинов eShop. Хотя многим пользователям данная новость не очень понравится, потому что данные консоли пользуются внушительным спросом на рынке по сей день, при этом пользователи со всего мира играют каждый день в старые консоли Nintendo, но это, вероятно, и вынуждает компанию закрывать магазин для старых консолей. Дело в том, что производителю нужно продавать игры для Nintendo Switch, выпускать свежие релизы и зарабатывать на них, но геймеры не будут переходить на новую консоль, если у них есть возможность спокойно играть на раритетных гаджетах и покупать для них официальные видеоигры.