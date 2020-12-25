Nioh 2 получает новое обновление 1.21

Вышло новое обновление Nioh 2 версии 1.21, которое включает изменение игрового баланса и исправления известных ошибок. Обновление вносит корректировку в умения Changing Way Splitstaff, Spinning Dragon Dual Swords, Empowered Ninjutsu и Onmyo Magic.

Напомним, что ранее было выпущено расширение DLC под названием "The First Samurai". Новый контент добавляет новые миссии, новые духи-хранители, новые ёкаи, игровые задания и новый уровень сложности. Nioh 2 в ближайшее время получит обновление для консоли PlayStation 5, которое добавит поддержку разрешения 4K и игровой процесс до 120 FPS.