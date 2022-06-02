Nissan и Mitsubishi анонсировали недорогие электромобили с автоматической парковкой

Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi представили новые электромобили, построенные на одной и той же платформе NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle).

Цена Nissan Sakura составляет 18,2 тысячи долларов, а Mitsubishi eK X EV стоит на 500 долларов дороже. Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV созданы на базе серийных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Для Nissan Sakura был создан новый кузов, тогда как Mitsubishi eK X EV просто скопировал Mitsubishi eK X, убрав двигатель внутреннего сгорания и заменив его электрической трансмиссией.

Двигатель, установленный на передней оси, имеет мощность 64 л.с. Емкость аккумулятора составляет 20 кВтч, что позволяет разогнаться до 130 км/ч и проехать 180 км без подзарядки в цикле измерения WLTC. Автомобили получили 9-дюймовый экран мультимедийной развлекательной системы, светодиодные фары, 14- или 15-дюймовые колеса, систему автоматической парковки, круиз-контроль и функцию e-Pedal, когда автомобилем можно управлять, не касаясь педали тормоза.
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