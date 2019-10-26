Nissan представил новую модель электрокроссовера

Компания Nissan представила электрический концепт-кар, который выглядит максимально близко к серийной версии.

Это кроссовер с двумя двигателями, которые расположены на осях автомобиля. Внешность концепта демонстрирует новое направление дизайна бренда. В пресс-релизе Nissan почти нет физических кнопок, за исключением ручки, которая будет использоваться для навигации на информационной системе и в настройках автомобиля на дисплее. Для элементов управления климатом в нижней части панели инструментов есть ряд сенсорных кнопок, которые имеют тактильную обратную связь.

Nissan Ariya имеет просторный салон, оснащенный современными системами, в том числе последней версией системы помощи водителю ProPILOT 2.0. Также кроссовер способен подстраиваться под конкретного водителя — узнавая человека по его смартфону, машина подберет нужные настройки кресла и климатической системы.