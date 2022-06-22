Nissan представила новый седан Altima

Nissan представила новый седан Altima. На данный момент автомобиль выпущен только для Северной Америки.

Nissan Altima получил обновленный дизайн, это новые бамперы и решетка радиатора, передние и задние фонари. В салоне изменилась панель приборов и появилась новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Автомобиль оснащен фирменными помощниками водителя Safety Shield 360 и систему ProPilot. Седан Nissan Altima сохранил 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 185 л.с. в базовой комплектации. Версия Nissan Altima SR оснащена 2-литровым турбированным двигателем мощностью 250 л.с.

Продажи обновленного седана Nissan Altima начнутся в сентябре 2022 года.