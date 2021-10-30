Nissan представит крутые автомобили SEMA

Поклонники автомобилей будут рады узнать, что SEMA снова будет проходить в Лас-Вегасе со 2 по 5 ноября. Nissan будет присутствовать на выставке с некоторыми очень крутыми автомобилями, от которых люди будут пускать слюни.

Одним из первых является Project Overland Pathfinder, который показывает, что новый Pathfinder готов к приключениям, как только вы его купите. Модернизация автомобиля включает специальный двухдюймовый подъемный комплект с индивидуальными амортизаторами. Он катится на внедорожных колесах 18 с шинами повышенной проходимости. Особенности включают прототип багажника на крыше, множество функций для хранения вещей и множество фар. Автомобиль также имеет комплект для переоборудования кемпинга с кухней и спальной площадкой. Еще один крутой автомобиль - пикап Project Overland Frontier, который также оснащен специальным комплектом подвески и нестандартными колесами и шинами, что делает его подходящим для более сурового бездорожья. Внедорожник также имеет множество вариантов хранения на встроенной стеллажной системе и многое другое. Также на выставке будут представлены Frontier, участвовавший в ралли Rebelle, 240Z, вдохновленный ралли Safari, и дрифт-кар Altimaniac Altima. Nissan Z 2023 года также будет представлен на выставке.