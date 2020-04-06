Nissan рассказала про дисплей в Ariya

Инженеры компании Nissan официально рассказали, почему они решили скомпоновать дисплеи в автомобиле Ariya именно в формате двух дисплеем с вертикальным расположением. Дело в том, что так человеческий глаз лучше воспринимает данные на экране и пользователю не нужно сильно отвлекаться от дороги. Достаточно немного повернуть голову, посмотреть на дисплей, получить всю нужную информацию и потом совершенно спокойно продолжать движение. В компании Nissan считают, что это лучшее решение на рынке и что более подходящего варианта расположения экранов нет. Будем надеяться, что это действительно так. И, конечно, новый автомобиль компании выглядит очень привлекательно и необычно, так что на него обязательно нужно обратить внимание.