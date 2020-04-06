Nissan рассказала про дисплей в Ariya

2020-04-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nissan Ariya; [81]
Инженеры компании Nissan официально рассказали, почему они решили скомпоновать дисплеи в автомобиле Ariya именно в формате двух дисплеем с вертикальным расположением. Дело в том, что так человеческий глаз лучше воспринимает данные на экране и пользователю не нужно сильно отвлекаться от дороги. Достаточно немного повернуть голову, посмотреть на дисплей, получить всю нужную информацию и потом совершенно спокойно продолжать движение. В компании Nissan считают, что это лучшее решение на рынке и что более подходящего варианта расположения экранов нет. Будем надеяться, что это действительно так. И, конечно, новый автомобиль компании выглядит очень привлекательно и необычно, так что на него обязательно нужно обратить внимание.


Комментарии и отзывы Nissan Ariya
Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус
Лучший проводной пылесос. Philips FC9573 PowerPro ActiveЛучший проводной пылесос. Philips FC9573 PowerPro Active
Обзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопительОбзор Kingston SKC600/512G. 2,5-дюймовый SSD-накопитель
Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
Флагман Xiaomi Mi 10 появится в продаже ...
Флагман Xiaomi Mi 10 появится в продаже Авторитетный источник, связанный с крупным магазином JD.com, подтвердил дату презентации и начала продаж ...
TWS-наушники c зарядным чехлом на 10000 ...
TWS-наушники c зарядным чехлом на 10000 Tomkas T800 это TWS наушники, которые могут похвастаться зарядным кейсом с ёмкостью на 10000 мАч. ...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не в...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не вСерия смартфонов Samsung Galaxy S20 значительно превосходит своих предшественников практически во всех ас...
Компания Rockstar Games примет участие в...
Компания Rockstar Games примет участие вПопулярный разработчик игр Rockstar Games известная своими франшизами Grand Theft Auto и Red Dead (а такж...
MSI Creator 400 для создателей контента...
MSI Creator 400 для создателей контентаОфициально представлен корпус MSI Creator 400, который создавали специально для тех, кто хочет создавать ...
Фирменная модель от Redmi 8 ...
Фирменная модель от Redmi 8 Компания Redmi выпустила оригинальный смартфон бюджетного варианта под названием Redmi 8. Аппарат имеет о...
Вышел трейлер третьего эпизода The Divis...
Вышел трейлер третьего эпизода The DivisИгровая компания Ubisoft выпустила новый трейлер The Division 2, в котором показала, что же ждет геймеров...
Топовая новинка от Samsung Galaxy A90 5G...
Топовая новинка от Samsung Galaxy A90 5GКомпания Samsung выпустила яркую модель бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy A90 5G. Функции...
Смартфон Xiaomi Mi 10 лишиться быстрой з...
Смартфон Xiaomi Mi 10 лишиться быстрой зСогласно слухам, обычная версия Xiaomi Mi 10 не получит быструю зарядку на 65 Вт, а получит только на 40 ...
Аpple перенесла презентацию iPhone SE 2 ...
Аpple перенесла презентацию iPhone SE 2 Компания Apple должна была представит в марте месяце нового преемника iPhone SE. ...
Надежность башенных кранов Liebherr...
Надежность башенных кранов LiebherrВ период застроек каждый заказчик заинтересован в качественной технике, которая не подведет строителей...
ILIFE V8C продается со скидкой...
ILIFE V8C продается со скидкойВ последнее время производители умной электроники, в частности бытовой техники, стали делать достаточно м...
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor