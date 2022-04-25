Nissan тестирует новую технологию помощи водителю

Nissan объявил, что тестирует новую технологию помощи водителю, и автопроизводитель стремится улучшить предотвращение столкновений и сократить количество автомобильных аварий. Компания для этого мероприятия представила новый тестовый автомобиль ProPILOT Concept Zero.

Технология Nissan «наземного восприятия» объединяет информацию от высокопроизводительного лидара нового поколения, радара и камер. Технология может определять форму и расстояние до объектов, а также структуру области в режиме реального времени с высокой степенью точности. Используя эту информацию, автомобиль может мгновенно анализировать текущую ситуацию, оценивать и автоматически выполнять необходимые действия по предотвращению столкновений. Эта технология также может обнаруживать замедление движения и дорожные препятствия на расстоянии и соответствующим образом выполнять перестроение. Важно отметить, что эта технология также может обеспечить расширенную поддержку водителей в районах, где подробная информация о картах недоступна.
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