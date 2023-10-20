Noctua представила передовой кулер NH-U14S TR5-SP6

Если вы следите за новостями на рынке компьютерных комплектующих, то знаете, что вчера был официально представлен процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX, который обладает безумной производительностью и, скорее всего, будет работать в составе рабочих станций или даже серверов. Проблема данного процессора исключительно в том, что охладить его крайне проблематично из-за внушительного объёма тепла, производимого в процессе работы. Официально компания AMD заявила о том, что данный процессор при пиковых нагрузках потребляет примерно 350 Вт энергии, что мгновенно превращается в 350 Вт тепла. Далеко не каждая башня на рынке способна рассеивать такие объёмы тепла, так что некоторые крупные компании решили создать свои башни специально под новый процессор.

Например, компания Noctua представила целую линейку новых процессорных кулеров, которые создавали специально для флагманских процессоров компании AMD. На текущий момент в данной линейке всего три модели, но все решения компании созданы с умом и высоким уровнем качества. Собственно, если вы когда-то изучали продукцию данного производителя, то знаете, что немецкая компания делает одни из лучших кулеров на планете. Вот только даже флагманское решение в новой линейке, вероятно, будет работать на достаточно высоких оборотах вентилятора, потому что в противном случае охладить 350 Вт энергии будет просто невозможно. Но пока говорить рано, потому что никаких реальных тестов ещё никто не опубликовал.
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