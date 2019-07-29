Nokia 220 4G и его функции

Гаджет Nokia 220 4G, как можно заключить по названию, способен работать в сотовых сетях 4G LTE – этот стандарт обеспечивает отличное качество связи и высокую скорость передачи данных. Корпус этой модели также изготовлен из поликарбоната. Экранная панель QVGA имеет размер диагонали 2,4 дюйма. Источником питания выступает батарея емкостью 1200 мАч. Аппарат получил классическую игру «Змейка» и ряд других игр в пробной версии. Следует отметить наличие FM-тюнера, который способен принимать радиостанции без проводных наушников, поскольку в телефон встроена антенна.Телефон Nokia 105 (2019) представляет собой модификацию аппарата Nokia 105, причем это четвертый по счету вариант. Новинка получила цветной экран с размером диагонали 1,77 дюйма. Корпус изготовлен из прочного поликарбоната, а потому устойчив к падениям и ударам. За энергоснабжение отвечает батарея на 800 мАч. Устройство оснащено FM-тюнером и фонариком, который активируется при помощи двойного нажатия клавиши. Кроме того, в гаджете установлено шесть игр от компании Gameloft в пробном варианте: Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP! и Danger Dash.О стоимости новинки пока неизвестно.