Nokia 6500 в новом дорогом корпусе Caviar Viking Ragnar Carbon

Российская компания Caviar знаменитая, своими дорогими корпусами для телефонов выпустила новую модель для Nokia 6500.

Телефон имеет совершенно новый внешний вид с шестигранным корпусом, напоминающим меч викингов. Caviar Viking Ragnar Carbon, так называется устройство, имеет титановую клавиатуру T9.

Он также поставляется с харизматичным карбоновым каркасом, «величественно дорогим» из кожи аллигатора, вдохновленным мужественностью древних викингов. Стоимость данного телефона в таком корпусе составляет 2600 долларов или 179 000 рублей.