Nokia Streaming Box 8000 - это приставка 4K Android TV 10

В последнее время Nokia лицензирует свой брендинг различным фирмам. Последней компанией, подписавшей такое соглашение с финской компанией, является StreamView GmbH. Эта австрийская компания стала официальным лицензиатом бренда Nokia на продажу смарт-телевизоров, телевизионных приставок и радиоприемников DAB + в Европе, Ближнем Востоке и в Африке. Первым продуктом этой компании является Nokia Streaming Box 8000 производства SEI Robotics.

Nokia Streaming Box 8000 больше технических характеристик, чем у любых других обычных потоковых устройств, доступных на рынке. Он оснащен четырехъядерным чипсетом Amlogic S905X3 с 4 ядрами ARM Cortex-A55 и графическим процессором ARM Mali-G31 MP2.

Кроме того, новое потоковое устройство под брендом Nokia работает под управлением операционной системы Android TV 10 и будет поставляться с предустановленными Netflix и Amazon Prime Video.

Приставка поставляется со встроенным Chromecast и пультом дистанционного управления Google Assistant с множеством клавиш, таких как традиционный пульт от телевизора.

Nokia Streaming Box 8000 будет продаваться за 100 евро.

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