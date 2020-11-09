Nokia Streaming Box 8000 - это приставка 4K Android TV 10

Nokia Streaming Box 8000 больше технических характеристик, чем у любых других обычных потоковых устройств, доступных на рынке. Он оснащен четырехъядерным чипсетом Amlogic S905X3 с 4 ядрами ARM Cortex-A55 и графическим процессором ARM Mali-G31 MP2.
Кроме того, новое потоковое устройство под брендом Nokia работает под управлением операционной системы Android TV 10 и будет поставляться с предустановленными Netflix и Amazon Prime Video.
Приставка поставляется со встроенным Chromecast и пультом дистанционного управления Google Assistant с множеством клавиш, таких как традиционный пульт от телевизора.
Nokia Streaming Box 8000 будет продаваться за 100 евро.