Nokia и его новая модель

Изображения лицевой панели демонстрируют, что в телефоне будут установлены популярные приложения из Google Play: Amazon, Facebook, YouTube, браузер Google Chrome и софт для камеры. По дизайну они практически идентичны аналогичным программам, установленным на смартфонах. Также наблюдается сходство с отображением времени, уровня сигнала и заряда батареи. Все выполнено в рамках стандартного оформления Android.Вид главного экрана будет основательно переработан. Здесь присутствует значок микрофона – явное указание на использование голосового помощника. По меньшей мере, следует ожидать функцию голосового поиска.В наше время ценовой диапазон смартфонов настолько разнообразен, что даже человек с невысоким уровнем дохода может позволить себе гаджет с сенсорным экраном и современными функциями. Между тем остается немало консервативных пользователей, которые отвергают смартфоны и отдают предпочтение кнопочным мобильникам.О стоимости новой модели пока неизвестно.