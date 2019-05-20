Nokk и Warden в действии

Джеймс Бонд местного разлива получил «умные очки», которые помогают видеть сквозь дым и дают иммунитет к ослепляющим гранатам. Использовать функции устройства Страж может ограниченное время, так что бегать по карте с включенной защитой от «флешек» не получится. Все же батарея очков со временем перезаряжается и за бой их можно использовать бесконечное количество раз.

Ubisoft отметила, что очки лучше работают, когда Страж не двигается, так что стоит с умом выбирать позиции при использовании гаджета. Также стоит опасаться устройств Тэтчера и IQ, которые могут отключить устройство или обнаружить его, узнав позицию Стража.

В арсенале Ньокк присутствует гаджет, который делает ее невидимой для камер и заглушает топот во время ходьбы. В отличие от очков Стража, устройство оперативницы не требует перезарядки после каждого использования, но в то же время имеет ограниченный заряд на раунд. В режиме невидимости обычные камеры не будут замечать Ньокк, но выдать ее присутствие смогут лаги. Пока Ньокк идет с обычной скорость, крадется, меняет оружие или перезаряжается, она остается невидимой для камер. Если же оперативница захочет пробежаться или сделать другое «нестандартное действие», то гаджет начнет лагать, выдав ее присутствие. Обнаружить Ньокк можно и по помехам, возникающих на камерах Моззи и Эхо, или же с помощью мины оперативника Lision, которые заставят гаджет лагать из-за полученного урона от шипов. Оба оперативника будут доступны владельцам Year 4 Pass в день выхода, а остальные игроки смогут купить бойцов за внутриигровую валюту спустя семь дней после запуска.