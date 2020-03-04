Номинанты на премию BAFTA Games Awards 2020

BAFTA Games Awards 2020 одна из популярнейших премий в игровой индустрии. Она существует уже с 2003 года. Вручение наград British Academy Games состоится 2 апреля.
ANIMATION
GAME DESIGN
ARTISTIC ACHIEVEMENT
AUDIO ACHIEVEMENT
BEST GAME
BRITISH GAME
DEBUT GAME
EVOLVING GAME
FAMILY
GAME BEYOND ENTERTAINMENT
MULTIPLAYER
MUSIC
NARRATIVE
ORIGINAL PROPERTY
PERFORMER IN A LEADING ROLE
PERFORMER IN A SUPPORTING ROLE
TECHNICAL ACHIEVEMENT
EE MOBILE GAME OF THE YEAR
На официальном сайте премии был объявлен список номинантов. Всего 18 номинаций. Проекты Control и Death Stranding лидируют в списках с 11 номинациями.