Norton и Avast теперь работают вместе

Norton и Avast, два крупнейших игрока на рынке антивирусного программного обеспечения, договорились о слиянии, в результате которого генеральный директор и нынешний директор Avast займут должности в совете директоров NortonLifeLock. Справедливо сказать, что времена, когда для многих пользователей была абсолютно необходима отдельная антивирусная программа, остались позади. Одна из основных причин этого — защита от вирусов и угроз, которая была неотъемлемой частью Windows в течение последних нескольких итераций. Конечно, некоторые из вас могут настаивать на том, что этого недостаточно, но статистика показывает, что на самом деле подавляющему большинству пользователей встроенной защиты более чем достаточно. А если пользователь относится с подозрением к странным сайтам и не качает софт с непроверенных ресурсов, то бояться ему вовсе нечего.

Именно по этой причине производителям антивирусного программного обеспечения приходится объединять усилия и пытаться продать свой продукт аудитории, которая вроде как и довольно большая, но на самом деле почти никто сейчас антивирус покупать не планирует. Возможно, новая компания попытается выйти на корпоративный рынок, но пока что это всё выглядит достаточно невозможно и маловероятно. Ведь в корпоративном секторе давно есть свой собственный софт для защиты от посторонних глаз. Будем надеяться, что от слияния компании что-то выиграют и предоставят нам что-то действительно нужное.
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