Носимый пластырь отслеживает уровень глюкозы, анализируя ваш пот

Sweati - это носимый пластырь, который может отслеживать глюкозу, лактат и гидратацию с помощью небольшого количества пота. Фактически устройство изготовлено из ткани и чиповой технологии для измерения незначительного уровня пота. Оно может передавать данные по беспроводной сети в сопутствующее приложение на вашем телефоне.

Большим преимуществом является скорость, поскольку задержка потоотделения в крови в три раза меньше, чем задержка внедрения жидкости в кровь. Очевидно, что возможность неинвазивного непрерывного отслеживания уровня глюкозы будет огромной помощью для диабетиков, которым в настоящее время приходится колоть пальцы каждый раз. Предстоит еще долгий путь прежде чем неинвазивный трекер глюкозы выйдет в массы.