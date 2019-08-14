Note 11 или Galaxy S12 могут быть первыми смартфонами на графене

2019-08-14, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Графеновый аккумулятор; [79]

Samsung объявила, что ее передовой технологический институт (SAIT) разработал батарею с использованием графена. В сопутствующем пресс-релизе обещалось, что технология «графеновый шарик» обеспечит увеличение емкости на 45% по сравнению с обычными литий-ионными батареями, при этом его можно заряжать в пять раз быстрее. В пресс-релизе также указывалось, что эта технология может привести к появлению аккумуляторов для мобильных устройств нового поколения.

При этом южнокорейская компания сообщила, что Литий-ионные аккумуляторы неоптимальные и Samsung надеется получить хотя бы одну трубку в следующем или в 2021 году, в которой вместо нее будет установлена ​​графеновая батарея. Samsung сохранит эту новую технологию аккумуляторов для своих флагманов, по крайней мере, на данный момент. Поскольку, графеновые батареи не будут готовы вовремя к выпуску первого или второго квартала 2020 года, так как Samsung утверждает, что им нужно больше времени, чтобы подготовить их к массовому производству. Таким образом, выход в конце 2020 или начале 2021 года может показаться более вероятным, что приведет к появлению Note 11 или Galaxy S12.


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