Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 Core Edition 2025 получил Core Ultra 5 220H

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkBook 14 Core Edition 2025, который базируется на 12-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core Ultra 5 220H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и TDP 42 Вт. Новинка также получила 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовый экран с разрешением 2880:1800 точек (формат 2.8K), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB и поддержкой DC dimming, один порт RJ-45, два разъема USB-A 3.2 Gen 1 и один USB-C 3.2 Gen 2, интерфейсы Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, ридер карт памяти SD, 3,5-мм гнездо для наушников, батарею ёмкостью 60 Втч, корпус массой 1,42 кг и толщиной 16,9 мм. Ноутбук уже доступен для покупки в Китае по цене в 640 и 680 долларов за модификации с 16/1 ТБ и 32/1 ТБ памяти.

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