Ноутбук Razer Blade 15 первым получит оптическую клавиатуру

Компания Razer объявила, что впервые оснастит ноутбуки оптическими клавиатурами, начиная с новой модели Razer Blade 15, которая впервые была представлена ​​ранее в этом году.

По словам Razer, оптические клавишные переключатели обеспечивают мгновенное срабатывание и тактильную обратную связь, что должно дать игрокам преимущество во время игр. Клавиатура использует инфракрасный луч света для определения нажатия клавиши, что быстрее и точнее, чем обычные переключатели. Ход срабатывания составляет всего 1 мм, а сила нажатия — 55 г.

Клавиатура также обеспечит «механический тактильный щелчок», который должен предложить больше комфорта во время игры. Также есть поддержка функции случайных нажатий N-Key Rollover и подсветка освещение Razer Chroma для каждой отдельной клавиши. Оптические клавиатуры должны появятся во многих ноутбуках Razer в 2020 году.