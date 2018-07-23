Новая ОС от Microsoft - правда или миф?

Компания Synaptics, заверяет, что Microsoft готовит ОС нового поколения и сосредоточится на средствах биометрической аутентификации, а также на Windows Hello.

Данный слух возник на основании пресс-релиза Synaptics и объединила все свои усилия с AMD в создании «промышленного бенчмарка по биометрической аутентификации с технологией TouchID с высокой безопасностью». Партнёрство нацелено на введение датчика Synaptics FS7600, технология которого предусматривает сохранение и обработку текстур отпечатков. Tекстуры при этом содержатся и обрабатываются отдельно, не затрагивая систему.

По этому поводу от Microsoft не поступало комментариев. Новая версия ОС, называемая Windows Core OS, будет иметь модульную структуру, тем самым адаптируемую для разных типов устройств. Вариант структуры с именем Polaris назначен только для настольных ПК. Для ноутбуков будет иная конфигурация.