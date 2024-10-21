Новая Steam Deck не будет выходить каждый год

Недавно в рамках интервью одному из крупных зарубежных сайтов ведущие разработчики портативной консоли Steam Deck официально заявили, что компания Valve не будет выпускать консоль или её обновления каждый год, потому что это будет нечестно по отношению к игрокам. «Мы не будем выпускать обновления ежегодно. Мы не собираемся делать небольшие улучшения каждый год. В этом просто нет смысла. С нашей точки зрения, это не совсем честно по отношению к вашим клиентам — выпускать что-то через короткий промежуток времени с минимальными изменениями», — заявил разработчик компании. Он также добавил, что они ждут значительного технологического скачка, прежде чем начать работу над следующим прототипом, и хотят быть уверены, что это не скажется на продолжительности работы батареи от одного заряда.

Кроме того, хотя большинство стран уже давно имеют доступ к Steam Deck и другим портативным компьютера, многие страны только готовятся получить данное устройство на официальном уровне. Так что производителю сначала придётся охватить другие рынки, а только после этого уже говорить про запуск консоли нового поколения. И на самом деле это очень правильный подход, потому что геймер может купить консоль сейчас, а через год компания выпустит второе поколение и его покупка уже устареет. Затем, геймер купит второе поколение, а через полгода выйдет третье — и так на постоянной основе. Это выглядит как выкачка денег из клиентов и в компании Valve решили пойти по иному пути.