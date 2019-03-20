Новая VR-гарнитура HP Reverb

HP готова превзойти HTC Vive Pro и Samsung Odyssey с новейшей VR-гарнитурой Reverb.

Подтверждая февральскую утечку, он имеет поразительно резкое разрешение 2160 на 2160 пикселей на глаз, в то время как у других гарнитур примерно вдвое меньше. Иногда трудно увидеть преимущества большего количества пикселей на мониторах и телевизорах, но VR-гарнитуры - это отдельная история, поскольку ваши глаза практически направлены напротив дисплеев.

HP Reverb больше похож на Oculus Rift, чем на предыдущую гарнитуру HP. Он соединен ремнями на липучке по бокам и верхней части гарнитуры. Хотя на первый взгляд это может показаться шагом назад, представители HP говорят нам, что этот новый механизм полезет на любую голову. В этот раз HP также внесла некоторые значительные изменения. Вместо OLED-дисплеев используются 2,89-дюймовые ЖК-дисплеи с частотой 90 Гц. Ранее высокопроизводительные гарнитуры использовали только OLED, чтобы избежать эффекта screendoor, вызывающего головную боль, но HP утверждает, что с тех пор ЖК-технология прошла долгий путь. В Oculus Go также использовались скоростные ЖК-дисплеи, но удивительно, что технологии открывают дорогу к чему-то более профессиональному. Новые линзы Reverb асферические, а не просто круглые, что дает им увеличенное поле зрения на 114 градусов. Потребительская версия Reverb обойдется в 599 долларов.