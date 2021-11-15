Новая VR игра Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall

Студия игрового дизайна и издатель Carbon Studio выпустили 7-минутный трейлер
игрового процесса, который дает представление о том, что вы можете ожидать от новой приключенческой игры в виртуальной реальности Warhammer Age of Sigmar Tempestfall, которая официально выйдет на PC VR 17 ноября. Приключенческая игра VR будет доступна в Steam и позволит вам сразиться с силами Nighthaunt в этой эксклюзивной приключенческой игре Warhammer Age of Sigmar для виртуальной реальности.
Сразитесь с силами Nighthaunt в этой приключенческой игре Warhammer Age of Sigmar. Восстановите справедливость Зигмара, используя способности, основанные на движении, которые возможны только в VR! Прогуляйтесь по ужасным землям Шииш, собирайте потерянные части Сигмарита и Штормовых свитков и пробивайтесь сквозь орды врагов, используя культовое оружие Лорда-Аркана и мощную магию в вашем распоряжении.