Новая Viper Razer — легкая и быстрая игровая мышь

2019-08-03, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Razer Viper; [8]
Razer добавил в свой ассортимент новую мышь Viper. Это самая легкая проводная мышь в истории компании: на весах набирается всего 69 граммов. Датчики для левой и правой кнопок мыши используют оптическую технику. Самое большое преимущество состоит в том, что щелчки не имеют задержки из-за пружины механического переключателя. Для этого используется инфракрасный световой луч, который проходит через затвор, чтобы послать электрический сигнал на компьютер. Viper использует оптический датчик пятого поколения от Razer, который имеет разрешение до 16 000 точек на дюйм и может отслеживать движения 450 дюймов в секунду. Имеется встроенная память для сохранения профилей, только левая и правая кнопки мыши имеют оптические переключатели: остальные шесть кнопок традиционно механические.


Комментарии и отзывы Razer Viper
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