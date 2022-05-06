Новая батарея CATL удерживает на 13% больше энергии

Еще в 2020 году Tesla представила новую ячейку Panasonic 4680 во время своей основной презентации Battery Day, которая должна революционизировать линейку электромобилей, предлагая более высокую плотность энергии при более низких производственных затратах. Число 4680 исходит из размеров цилиндрической аккумуляторной батареи, и Tesla недавно хвасталась, что произвела миллионный аккумуляторный блок 4680.

Между тем, корейские производители аккумуляторов, такие как Samsung или LG, а также китайский гигант CATL объявили о планах выпуска собственных цилиндрических аккумуляторов с повышенной плотностью энергии. Изобретение CATL, в частности, позволило достичь плотности энергии на 13% выше, чем у батареи Tesla 4680. CATL назвала свою новую батарею Kirin в честь китайского аналога единорога. Очевидно, что некоторые планы массового производства уже реализуются, поскольку он заявил, что «некоторым клиентам необходимо использовать большие цилиндрические батареи по причинам особой конструкции автомобиля», CATL запустит батарею Kirin в этом квартале.
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