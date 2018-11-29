Новая беззеркалка Canon EOS R получит датчик на 75 Мп

Сетевые источники поделились информацией о планах компании Canon на следующий год. Утверждается, что японский производитель пополнит систему беззеркальных камер EOS R двумя новыми моделями. В первой половине года будет выпущена бюджетная модель (она окажется дешевле EOS R), а во второй половине ожидается выпуск по-настоящему флагманской камеры. Новинка получит датчик разрешением около 75 Мп. Также Canon представит несколько новых объективов, среди которых, как подчёркивает источник, будет «лучший пейзажный объектив в линейке Canon». Если эти сведения верны, то лидерство Sony на рынке беззеркальных камер может пошатнуться уже в ближайшие годы.