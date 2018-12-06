Новая электрическая зубная щетка AquaSonic Black Series

2018-12-06, Автор - Ganibal; Продукт - AquaSonic Black Series; [98]
Компания Philips Sonicare выпустила электрическую зубную щетку AquaSonic Black Series.

AquaSonic Black Series оснащена мощным 40000 VPN-двигателем, способен удалять до 10 раз больше налета, чем традиционная щетка. Быстрые вибрации растворяют пятна и отбеливают одновременно, обеспечивая лучший уход за деснами всего за одну неделю. В ней встроены мягкий, отбеливающий, массажным и чистым режим чистки зубов. В комплект также входит футляр для переноски. Стоимость AquaSonic Black Series составляет 190 долларов.

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