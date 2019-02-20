Новая функция поиска автомобиля в приложении myChevrolet

Chevrolet добавила в свое мобильное приложение myChevrolet функцию «найти автомобиль», которая позволяет вам и 10 назначенным людям точно определять местонахождение вашего автомобиля.

Хотя он не обеспечивает постоянного отслеживания в духе включенного GPS как у Tesla или системы отслеживания поездок Uber, но он все равно может быть полезен, если вы забудете, где припарковали свой автомобиль, при наличии установленных карт Google или Apple Maps, чтобы сохранить свое парковочное место. Просто обновите приложение myChevrolet, и вы увидите новую вкладку для этой опции, которая совместима с автомобилем Chevys начиная с 2012 года и поставляется в комплекте с планом удаленного доступа.